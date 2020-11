Zo wordt je tuin een paradijs voor vogels en andere dieren

video Kijkcijfer­re­cord voor somber gestemd Kopen Zonder Kij­ken-stel

17 november Met een lange wensenlijst en een budget van 350.000 euro had het Kopen Zonder Kijken-stel Jessica en Jaap nog weinig hoop in het vinden van hun droomhuis. Toch kreeg het team van Martijn Krabbé het gisteravond voor elkaar om een grote glimlach op het gezicht van het stel te toveren. ,,Wauw, dit is gewoon ons huis”, riepen Jaap en Jessica uit na het zien van hun nieuwe paleisje, zagen 1,7 miljoen kijkers. Nooit eerder zagen zoveel mensen het programma.