Zo zorg je goed voor de tuin en planten van je buren als ze op vakantie zijn: ‘Schoffel de grond niet’

Is het gras van de buren niet meer groen? Dan heeft Sjaak Willemstein, hovenier en eigenaar van DeDuurzameTuin.nl een tip. ,,Water en bodemvoeding geven. Kies niet voor kunstmest, maar voor levende micro-organismen zoals schimmels, gisten en bacteriën. Maai ook zeker het gras niet te kort. Onderin verhout het gras (minder suikers in het gras) en daar de volle zon op is funest. Houd het gras elke week op 5 cm lengte, dan blijft het groen.”