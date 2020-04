Zonnepanelen wekken record aan stroom op door helder lenteweer

In de eerste drie lenteweken van dit jaar hadden zonnepanelen 20 procent meer opbrengst dan normaal in dezelfde periode. Huishoudens met zonnepanelen op het dak zijn spekkoper, zeker nu veel mensen thuis zitten en daardoor meer stroom verbruiken.

Het record is gemeten op SolarBEAT in Eindhoven, een gezamenlijke onderzoekslocatie van Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Technische Universiteit Eindhoven voor het ontwikkelen van innovatieve zonne-energie op gebouwen.

De belangrijkste reden voor het record is de hoge zonne-instraling deze lente. De opbrengst in de periode van 21 maart tot en met 10 april 2020 was in totaal 85.1 kWh/kWp. De opbrengst sinds het begin van de metingen (in 2014) is gemiddeld genomen in dezelfde periode 70.8 kWh/kWp. Het resultaat dit jaar ligt dus 20 procent boven dat gemiddelde. De metingen zijn gedaan in Eindhoven, maar omdat de zonne-instraling over Nederland normaal gesproken niet meer dan ongeveer 10 procent afwijkt over langere periodes, geldt ongeveer hetzelfde resultaat voor de rest van Nederland.

,,We hebben de opbrengst gedeeld door de capaciteit”, zegt onderzoeker van TNO Roland Valckenborg. ,,Dat betekent dat de hogere opbrengst geldt voor alle panelen, het maakt niet uit hoe oud of efficiënt ze zijn. Ook de hellingshoek is maar van kleine invloed. Dus ook zonnepanelen die wat minder gunstig op een dak liggen, hebben het zeer waarschijnlijk veel beter gedaan deze lente.”

Schone lucht zonder vliegtuigstrepen

Reden voor de hoge opbrengst is het uitzonderlijk mooie voorjaarsweer, dat veroorzaakt wordt door een hogedrukgebied en aanvoer van koude, droge lucht uit het noordoosten. Die omstandigheden hebben geleid tot exceptioneel veel zonne-instraling, aldus onderzoeksbureau TNO. Voor de opbrengst van zonnepanelen is het verder ook gunstig dat de temperatuur in deze tijd van het jaar lager ligt dan in de zomer. ,,Veel mensen weten dat niet, maar zonnepanelen werken over het algemeen beter als het koud is”, aldus Valckenborg.

Er gaan nog andere theorieën rond over de hoge opbrengst van zonnepanelen tijdens deze coronacrisis. Een oud-journalist van Trouw trok na een eigen berekening de conclusie dat het ontbreken van vliegtuigstrepen van positieve invloed is, een geluid dat vaker opgaat. Volgens Valckenborg moet daar eerst meer onderzoek naar worden gedaan om het daadwerkelijk vast te stellen. ,,Ik sluit niet uit dat het een kleine invloed heeft, maar we weten dat niet. Collega's van de Technische Universiteit in Eindhoven zien nu wel de uitgelezen kans om onderzoek te doen naar de effecten van een schonere lucht op de opbrengst van zonnepanelen.” KNMI-wetenschappers reppen over een ‘uitzonderlijk blauwe lucht’, mede dankzij minder luchtverkeer, maar dat zegt nog niks over de invloed op zonne-instraling en dus de invloed op zonnepanelen.

Meer zonnepanelen

Het aantal woningen met zonnepanelen is de afgelopen jaren gegroeid van 400.000 in 2015 tot 600.000 in 2018. Cijfers van het afgelopen jaar worden binnenkort verwacht. Volgens de recentste cijfers (2018) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) liggen er ongeveer 16 miljoen zonnepanelen op woningen, bedrijfsgebouwen en op zonneparken.

Voor huishoudens met zonnepanelen is de hoge opbrengst goed nieuws”, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. ,,Zeker als mensen ook meer energie verbruiken omdat ze vaker thuis zijn. De balans wordt echter pas aan het einde van het jaar opgemaakt. De opbrengst kan nu voor liggen op schema, maar dat hoeft niet per se zo te blijven. Verder is de extra opgewekte stroom natuurlijk goed voor het milieu.”