Zoon regelt plek in zorginstelling voor ouders, maar zij willen terug naar hun eigen huis

Betaalbaar wonen op vliegbasis Soester­berg? Vergeet het maar: ‘Nee, hier komen geen goedkope woningen’

Wordt de voormalige vliegbasis Soesterberg een tweede Wassenaar? Het lijkt er sterk op, want ondanks de grote behoefte aan goedkope woningen, wil de provincie Utrecht er vooral dure huizen neerzetten. En tot overmaat van ramp, weet niemand nog wanneer die huizen er komen. Wat is er aan de hand met het gebied dat ooit de trots van de regio was?

5 november