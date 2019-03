Zoveel eigen geld moet je inleggen als je huis wilt kopen

Het is morgen Open Huizendag. Hét moment om zonder afspraak verschillende huizen te bezichtigen. Maar in welke prijsklasse kun je een huis betalen? Deze site geeft in samenwerking met Independer inzicht in de financiële mogelijkheden bij verschillende inkomens.

Sinds vorig jaar mag je extra kosten (kosten koper) niet meer meefinancieren in de hypotheek. Dat betekent dat huizenkopers sowieso eigen geld moeten inleggen. Dat kan op drie verschillende manieren: door geld te sparen, geld te ontvangen van een bekende (schenking) of de overwaarde te gebruiken van het huis dat wordt verkocht.

Sparen

,,Onze adviseurs krijgen veel vragen over hoeveel mensen moeten sparen voordat ze actief kunnen worden op de huizenmarkt’’, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij Independer. ,,Gelukkig weten de meeste mensen wel dat ze eigen geld moeten meenemen, maar hoeveel precies, is in veel gevallen nog onduidelijk. Het kan ze wel heel erg helpen voordat ze zich gaan oriënteren op een huis.’’

Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben (online) tools om een indicatie te krijgen van wat je kunt lenen bij een bepaald jaarinkomen en arbeidscontract. Als iemand op basis van zo’n tool weet dat hij 275.000 euro kan lenen, maakt Lankreijer-Kos de som:

Bemiddelingskosten: 995 euro

Overdrachtsbelasting (2%): 5.500 euro

Taxatie van het huis: 400 euro

Notariskosten: 1250 euro

Hypotheekgarantie (NHG): 2475 euro

Totaal: 10.620 euro

(exclusief kosten van eventuele aankoopmakelaar of bouwkundig expert)

In onderstaande interactieve grafiek kun je goed zien wat de financiële mogelijkheden zijn. Linksboven kun je het (bruto)-inkomen aanpassen. Voor de berekening van het eigen geld is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek, tien jaar vast. Het exacte bedrag is afhankelijk van je persoonlijke situatie, wensen en de actuele rentestand.

De inleg blijft beperkt zolang het huis is te financieren met een hypotheek. Op het moment dat het maximale hypotheekbedrag is bereikt, loopt de eigen bijdrage op met geld dat moet worden betaald om tot de koopsom te komen.

Schenking

,,De vraag die we vervolgens aan klanten stellen is: heb je dat geld liggen? Zo nee, dan is de vraag of iemand in hun omgeving bereid is om dat bedrag, of meer, te schenken’’, aldus Lankreijer-Kos. ,,Het is mogelijk om een bedrag tot 100.000 euro belastingvrij te ontvangen voor de aankoop van een huis. We zien dat de schenkers meestal ouders of grootouders zijn. Dankzij de schenking hebben kopers veel meer mogelijkheden.’’

Het aantal starters onder de 30 jaar dat geld uit een schenking meeneemt is in 2018 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Independer. Daarnaast nemen ze gemiddeld 5000 euro meer eigen geld mee dan in 2017. ,,Dat komt vooral door de aangescherpte regels. Op zich logisch omdat het nu nodig is, maar het lukt ze dus wel’’, zegt Marga Lankreijer-Kos. Het CBS liet onlangs zien dat 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoort tot de 20 procent huishoudens met het meeste vermogen.

Independer waarschuwt dat een schenking wel méér inhoudt dan alleen even geld overmaken. ,,Het is belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt met de schenker en die vast te leggen in een overeenkomst. Stel, een koppel koopt een huis en een van de ouders schenkt een geldbedrag. Spreek dan bijvoorbeeld goed af wat er met dat geld gebeurt als je uit elkaar gaat. Banken stellen als eis dat zo’n overeenkomst er is.’’