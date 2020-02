Zoveel stijgen de woonbelastingen per gemeente dit jaar

Dat is meer dan vorig jaar. Volgens de vereniging kan de ‘lastenverzwaring sommige mensen flink raken in hun portemonnee’. In december bleek al hetzelfde uit een steekproef. Nu zijn de belastingverhogingen van alle gemeenten bekend.

Hoeveel geld dat is, ligt aan het verbruik per huishouden. Vaak wordt per zak, per kliko of per storting in een ondergrondse container betaald. In onderstaande interactieve grafiek wordt uitgegaan van gemiddeldes.