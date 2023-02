150.000 euro voor vergroening schoolpleinen Zwolse basisscholen

tweede klasse Kelvin Bonhof doet met DESZ zijn nieuwe club Be Quick’28 pijn: ‘Ik had wel een gek gevoel’

Als trainer tegenover de club staan waar je volgend seizoen werkzaam bent: het is een bijzondere situatie. Het overkwam zaterdag Kelvin Bonhof, de aanstaande coach van Be Quick’28, waar hij met zijn huidige club DESZ op bezoek was. Met de hekkensluiter deed hij zijn toekomstige werkgever veel pijn met een late gelijkmaker: 1-1.

29 januari