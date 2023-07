150 meter aan cd's en lp's: deze gratis platenbeurs komt naar hartje Zwolle

Zwolle kiest alsnog voor nieuwe ondergrond­se parkeerga­ra­ge: ‘Foutje van 5 miljoen euro’

De eerste grote parkeergarage 2.0 tussen de binnenstad en Park de Wezenlanden in Zwolle lijkt er te komen. In de gemeenteraad is iedereen het er wel over eens dat de bouw hiervan belangrijk is, maar klinkt veel ongenoegen over het late tijdstip van het besluit. ,,Het is een dure fout geweest, van 5 miljoen euro.”