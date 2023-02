25 jaar Meander Bigband: wie schopten het ver?

Van den Belt ziet PEC goals te makkelijk weggeven: ‘Mag ons niet gebeuren’

Elf wedstrijden, bijna vier maanden. Zo lang duurde de ongeslagen reeks van PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie. Die kwam ten einde in Den Haag, waar ADO met 3-1 te sterk was. Dat kwam volgens doelpuntenmaker Thomas van den Belt vooral omdat de ploeg de goals te makkelijk weggaf.