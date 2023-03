5 x deze plannen zijn nooit uitgevoerd in Zwolle

indebuurt.nlHeb je weleens geparkeerd op het parkeerdek bij de Oosterkerk? Of koffie gedronken in de watertoren? Nee? Dat kan kloppen, want deze plannen zijn nooit uitgevoerd. In dit artikel laten we vijf plannen in Zwolle zien die er nooit van zijn gekomen.

Geen parkeerdek

Parkeren op een parkeerdak bij de Oosterkerk? Het had zomaar gekund. In 1991 is deze presentatietekening gemaakt van een niet-uitgevoerd parkeerdek op de Turfmarkt. De parkeerplaats is er overigens wel gekomen, alleen dan zonder verdieping waar je je bolide kan stallen.

90 meter hoog gebouw

Een 90 meter hoog gebouw, pal langs de A28 in Zwolle? In 2008 lekte een plan uit van bureau iAA Architecten uit Enschede, schreef De Stentor destijds. De IJsseltoren – met 96 meter het hoogste gebouw van Zwolle – was toen net opgeleverd en maakte projectontwikkelaars enthousiast voor meer hoge gebouwen in de stad. Bijvoorbeeld een ontwerp van een 90 meter hoog met dwars door het gebouw een windturbine. Het gebouw kwam er nooit. “Maar het staat iedereen vrij plannen te maken voor onze stad”, zei de gemeente Zwolle destijds.

Volledig scherm De IJsseltoren, de hoogste toren van Zwolle. © indebuurt Zwolle

Een andere IJsselbrug

Hieronder zie je hoe de overbrugging van de IJssel naar het Katerveer er ook uit had kunnen zien. Architect Lourens Krook maakte in 1907 een ontwerp van de IJsselbrug dat uiteindelijk nooit is uitgevoerd. Het ontwerp werd in 1907 in een lokale krant gepresenteerd. Het duurde uiteindelijk nog 23 jaar voordat de brug, met een ander ontwerp, werd opgeleverd. Omdat de brug in de Tweede Wereldoorlog twee keer is opgeblazen, is hij twee keer heropend.

Volledig scherm Zo had de IJsselbrug eruit kunnen zien. © Collectie Overijssel

Horeca in de watertoren

Een koffie drinken of misschien wel dineren in de watertoren? Het kan zomaar gekund. In 2010 toonden minstens acht partijen interesse in de oude watertoren aan de Turfmarkt en had het een horecabestemming kunnen krijgen, schreef De Stentor destijds. Ook ICT-bedrijven toonden interesse om een plekje te bemachtigen in de toren. Die plannen gingen allemaal niet door. Sinds 2018 is de watertoren een appartementencomplex met 21 woningen.

Volledig scherm Het uitzicht vanuit een van de appartementen in de watertoren © indebuurt Zwolle.

Beweegbare brug

De brug naar de Sassenpoort, oftewel de Sassenpoortenbrug, kan niet omhoog of omlaag. Die plannen lagen er ooit wel. In 1901 is een schets gemaakt om er een draaibrug van te maken, zodat boten in het midden eronderdoor kunnen varen. Een soortgelijke draaibrug vind je bij ’t Kerkbrugje. De te maken brug moest de oude Sassenpoortenbrug vervangen, maar het plan is nooit uitgevoerd. Voor 1908 was er wel een ophaalbrug.

Volledig scherm De Sassenpoortenbrug © Google Maps.

