6023 bestelauto's, meer dan honderd ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Zwolle hoger dan gemiddeld in Overijssel

Zijn moeder redde het leven van een Canadese soldaat, nu bezoekt zoon Flip (77) z’n graf: ‘Het raakte ons’

Zijn moeder had graag gezien hoe het leven van de Canadese soldaat Blair Cameron, van wie ze 78 jaar geleden het leven redde, er in Canada uitzag. Zoon Flip Jonkman (77) uit Heino ondernam die reis in haar plaats. Hij reisde af naar Nova Scotia om de nabestaanden te ontmoeten. ,,Dat we dit nog mogen meemaken.’’