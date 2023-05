Aanleg nieuwe parallelweg Hasselt dichtbij nu laatste plooien zijn gladgestreken

Op Bijbel gebaseerde musical niet in de kerk, maar in een botenloods op jachtwerf in Hasselt

Ze hebben er lang naar uitgekeken, de leden van Musicalgroep Hasselt. Na het succes van Ester in 2019 is vrijdag, zaterdag en zondag de opvoering van de nieuwe musical, Onamé. Een eigen productie van Carla Aalbers, die ervaring heeft met kerkmusicals, predikant Henk van Veldhuizen (teksten) en Harrie Poulssen (muziek), die op een bijzondere locatie te zien is: in een botenloods op jachtwerf De Molenwaard. Alleen voor de zondag zijn er nog kaarten.