Aanrijding spoor Putten: trein- en wegverkeer drie uur lang gestremd

Nieuw plasticbe­ker­be­leid Zwolle: statiegeld in binnenstad, betalen bij Bevrij­dings­fes­ti­val

Zwolle weert in samenwerking met horecaondernemers eenmalige te gebruiken plastic bekers uit de binnenstad tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dit hoeft bezoekers niets extra’s te kosten, terwijl dat bij Bevrijdingsfestival Overijssel anders is. Daar zijn bezoekers op 5 mei per beker een half muntje - en iets meer dan vorig jaar - kwijt.