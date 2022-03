Actrice Ksenia uit Zwolle maakte in 2020 een voorstelling die nu ineens angstaanjagend actueel is

Dubbele moord in McDonald’s leidt tot veel vragen op scholen: ‘Dit komt voor een kind zo dichtbij’

,,Dit komt voor een kind zo dichtbij. Juist doordat het bij McDonald’s is.’’ De dubbele moord in een Zwolse McDonald’s is vandaag gesprek van de dag op basisscholen in de Overijsselse hoofdstad. ,,We hadden de finale gehaald en zouden dat vieren bij de McDonald’s. Gelukkig waren we te laat.’’

