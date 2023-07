Afgeladen rechtszaal hoort hoe groep jongens uit Zwolle straf krijgt voor verkrachten jonge meisjes

indebuurt.nl Martijn (43) uit Zwolle loopt de Vierdaagse tegen alzheimer: 'Ik wil niet weer gebles­seerd raken'

Vier dagen lang 50 kilometer lopen. Martijn Poortvliet (43) hoopt dit jaar bij de Nijmeegse Vierdaagse in juli wél de eindstreep te halen. Hij wilde vijftien jaar geleden al meedoen. “Ik was ingeloot, maar raakte in de voorbereiding geblesseerd”, zegt Martijn. Dit jaar koppelt hij er een goed doel aan: Alzheimer Nederland. “Voor de extra motivatie.”