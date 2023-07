Even afkoelen! 11 x bij deze zaken in Zwolle scoor je ijskoffie

PEC richt zich op El Azzouzi, Hartjes niet naar Zwolle

PEC Zwolle is na het vertrek van Thomas Beelen al dichtbij de komst van een nieuwe verdedigende aanwinst. De club wil Anouar El Azzouzi (22) van FC Dordrecht binnenhalen. De verdediger moet nog medisch gekeurd worden in Zwolle, maar een akkoord is nabij.