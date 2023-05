Alle spitsstroken in Nederland dicht en water op het wegdek: lange files op A1, A28 en A50

Eind aan omstreden rubbergra­nu­laat op kunstgras­vel­den? ‘Vechten door tot de laatste korrel’

Bijna zeven jaar na de spraakmakende uitzending van Zembla over rubberen korrels op kunstgrasvelden laait de discussie over het gebruik ervan weer op. Bezorgde ouders proberen via de rechter af te dwingen dat gemeenten als eigenaren van sportvelden stoppen met het gebruik van rubbergranulaat. Zwolle, Ermelo en Putten moeten zich vandaag verantwoorden bij de Raad van State.