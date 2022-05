Als een vuurpijl gelanceerd worden: in de speeltuin voor volwassenen in Zwolle kan het

Roekenkolo­nie in broedsei­zoen gestoord door snoeiwerk in Zwolle, ROVA erkent fout

Een roekenkolonie in Zwolle-Zuid is woensdagochtend gestoord door snoeiwerkzaamheden bij bomen waarin gebroed wordt. Buurtbewoners maakten zich boos over de verstoring bij de beschermde vogelnesten. De ROVA is schuldbewust. ,,We hadden alle bomen bij de kolonie moeten overslaan.”

18 mei