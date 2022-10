Alternatief voor gasverwarming Zwolse huizen laat op zich wachten: ‘Maar we zijn hoopvol over aardwarmte’

Thomas Kamphuis redt in 810 pagina’s historie van Zwolse wijk: van katten­schut­ter tot overval op bloemenman

Iedereen zit gebogen over zijn telefoon in z’n eigen wereld, maar wie heeft er nog aandacht voor een ander en diens verleden? Thomas Kamphuis dus. De Zwollenaar sprak in vier jaar tijd met talloze inwoners van Westenholte over hun geschiedenis en die van de wijk. Nu ligt er een lijvig boek van dik 800 pagina’s.

4 oktober