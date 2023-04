Ambitieus plan voor binnenstad Zwolle: ‘We willen het lelijkste gebouw vervangen door een nieuw icoon’

De betonnen panden in het Broerenkwartier werden in de jaren zestig gebouwd. Het moest afsteken tegen gebouwen die na de sloop van de volkswijk het Eiland bleven staan: de Broerenkerk, het Vliegerhuys. Je kan gerust stellen dat dat is gelukt. Een halve eeuw later is het moeilijk iemand te vinden die geniet van deze architectuur.