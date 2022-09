Anna Bouwman wil Rolling Stones-fans theater intrekken met ‘onbekend verhaal’ over twee vrouwen

Nog 60 kinderen te laat op school door problemen leerlingen­ver­voer in Zwolle: ‘Na herfstva­kan­tie opgelost’

Taxibedrijf Munckhof heeft goede hoop dat na de herfstvakantie de problemen in het leerlingenvervoer in Zwolle zijn opgelost. Het gaat volgens het bedrijf al beter: ongeveer tien mensen hebben gesolliciteerd. Ondertussen kwam door de problemen de 11-jarige zoon van Marthijs van Beek gisteren voor het eerst dit schooljaar te laat. ,,Dit is echt een nepoplossing.”

13 september