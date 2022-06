Anno in Zwolle trapt muziekreeks af met Canadees

UPDATE Treinver­keer tussen Meppel en Assen weer opgestart: lag uren plat door kapotte kabels

Door een kapotte bovenleiding lag het treinverkeer tussen stations Meppel en Assen tot in de loop van maandagochtend stil. De bovenleiding raakte gisteren aan het begin van de avond beschadigd. De reparatie nam uren in beslag, inmiddels is het treinverkeer weer opgestart.

6 juni