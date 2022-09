Anthony Fokkerstraat in Zwolle wordt afgesloten

De Anthony Fokkerstraat in Zwolle, een zijstraat van de Ittersumallee, is komende weken minder goed bereikbaar en soms afgesloten. Van 5 tot en met 19 september zijn er werkzaamheden.

De gemeente wil bedrijven in de omgeving zo bereikbaar mogelijk houden. Het werk wordt daarom in fases uitgevoerd en afsluitingen zijn zo vaak als het kan in de avond en nacht.

Er wordt van 5 tot en met 9 september tussen 07.00 en 16.00 uur gewerkt aan het wegdeel tussen de Huub van Doornestraat tot aan voorbij de Charles Storkstraat. De bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via Ittersumallee-Huub van Doornstraat-Charles Storkstraat.

Fase 2

Tussen 07.00 en 19.00 uur zijn alle bedrijven vanaf de Ittersumallee bereikbaar via rijplaten. Tussen 19.00 en 07.00 uur wordt er gewerkt aan het wegdeel tussen de Ittersumallee tot voorbij de kruising met de Huub van Doornestraat. Dit wegdeel is dan afgesloten voor al het verkeer, dat wordt omgeleid via de Curieweg, het fietspad over de Marsweg.

Let op: de Anthony Fokkerstraat is in deze fase minder bereikbaar, omdat de Ittersumallee in rijrichting IJsselallee is afgesloten. Verkeer vanaf de Marsweg (binnenstad) en Gerenweg wordt daarom omgeleid via Marsweg-Oldeneelallee-IJsselallee.

Volgens planning wordt er van 17 september 18.00 uur tot en met 18 september 12.00 uur geasfalteerd in fase 3. De Antony Fokkerstraat is dan vanaf de Ittersumallee tot aan het fietspad bij het spoor afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk, behalve voor hulpdiensten en werknemers van de bedrijven aan de straat.

Omleiding fietsers

Tijdens alle fases kunnen fietsers via borden een aparte omleiding volgen. Deze loopt via het fietspad langs de Marsweg en de spoorlijn.