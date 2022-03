Antien uit Zwolle kreeg alzheimer op haar 58ste: ‘Daar ben ik toch veel te jong voor?’

Af en toe zijn er tranen, van Tooske, van Greet: ‘Wat zou ik hem graag uit die fotolijst rukken. Even die wangen willen knijpen’

Voor een kind met het syndroom van Down blijf je altijd zorgen, weet Greet Breugem uit Zwolle. Zeker toen haar zoon Jan Pieter ook nog alzheimer kreeg, waaraan hij overleed. Moeder Greet schreef er het boek ‘Down Hill’ over. Dochter Tooske Ragas sprak het in. We praten aan de keukentafel.

