Arie Slob in woonplaats Zwolle ook gestrikt voor volgende stap in coalitievorming

Diggy Dex maakt programma hoofdpodi­um Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle compleet

Diggy Dex is toegevoegd aan de line-up van het hoofdpodium op het Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei in Zwolle. De rapper en zanger, bekend van nummers Treur niet en De zon op, springt in het gat dat er nog was toen het programma bekend werd gemaakt.

1 april