Arno Hoekstra en Berkum op koers voor waardig afscheid

Nieuw onderzoek moet uitwijzen of geheime getuige Zwolse drugsoor­log echt gevaar loopt

Hij is bang ‘hartstikke dood te worden geschoten’. Dus wil de getuige met codenaam F1 alleen volledig anoniem uitgebreid verklaren in het proces rond de Zwolse drugsoorlog. Loopt hij echt gevaar? Over die vraag gaat de onderzoeksrechter zich buigen. Kopstukken Abas en Idris M. vechten hun celstraffen van 19 en 13 jaar aan die ze kregen voor moordpogingen en drugshandel in Zwolle.