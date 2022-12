Arriva wil stoptreinen inzetten tussen Zwolle en de noordelijke provincies

Arriva wil elke dag twee stoptreinen per uur laten rijden op het traject Groningen-Zwolle. Die doen alle tussenliggende stations aan, inclusief station Staphorst zodra dat station aangelegd is. In de ochtend- en avondspits komen daar telkens vijf sneltreinen bij.

Ook voor het traject tussen Leeuwarden en Zwolle staan twee stoptreinen per uur gepland. Die stoppen vrijwel overal, inclusief het geplande station Leeuwarden Werpsterhoeke. Alleen het geplande station Staphorst wordt overgeslagen. In de ochtendspits en de avondspits komen daar op werkdagen telkens vier extra stoptreinen bij.

Dat heeft de treinvervoerder gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt. Arriva is niet voornemens de concessie van NS over te nemen, maar wil medegebruiker worden van de trajecten. Dat is mogelijk via de in 2019 ingevoerde regeling voor open toegang tot het spoor.