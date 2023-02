Asielzoekers verhuizen van vluchtelingenschip Genemuiden naar hotel aan N50 bij Kampen

MET VIDEO | UPDATE Oost-Nederland komt in actie: op deze plekken kun je hulpgoede­ren doneren voor Turkije en Syrië

Door heel het land zijn acties opgezet om geld en goederen in te zamelen voor de getroffen aardbevingsgebieden in Syrië en Turkije. Op deze plekken kun je in Oost-Nederland terecht als je wil helpen.

8 februari