Auto op de kop bij botsing in Zwolle

Burgemees­ter Martijn Dadema neemt afscheid van Raalte: ‘Bedreiging van mijn gezin was het heftigste’

De verhuisdozen staan ingepakt in zijn kantoor klaar. De laatste werkdag van Raalter burgemeester Martijn Dadema (48) is er eentje van afscheid nemen. Hij maakt vrijdag tijd vrij voor nog één wandeling als burgemeester door zijn Raalte. ,,Vertrouwen van inwoners in politiek is niet gebaat bij dat eeuwige moddergooien, zoals je in Den Haag ziet.’’