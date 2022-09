Auto ziet fiets over het hoofd in Zwolle: man gewond naar ziekenhuis

Jan (79) her­schrijft ‘vergeten’ histori­sche slag bij Zwolle en Zwarte Water: ‘Als het vijand was gelukt, was het einde Republiek’

Het scheelde niets of de Spanjaarden hadden via de Zuiderzee het hart van ons land veroverd. Door een flinke blunder nam de Spaanse bezetter begin 17e eeuw bij Zwolle zijn verlies. Onderwijsman, Zwollenaar en auteur Jan van der Steeg (79) beschrijft in Zwolle redt de republiek nieuwe feiten. ,,De landjonker van kasteel Westerveld mag alsnog op een voetstuk.”

20 september