Automobilist raakt gewond bij harde botsing op kruispunt in Zwolle

Kampen wil proeven aan Zwolse Soepbus van Leger des Heils: ‘Helaas urgenter dan ooit’

De Soepbus van het Leger des Heils, die vier avonden in de week maaltijden en spullen in Zwolle uitdeelt, rijdt mogelijk binnenkort ook naar Kampen. Het Leger des Heils en de gemeente Kampen willen met een pilot van twee jaar testen of de bus in een behoefte voorziet.

5 januari