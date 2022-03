Autopoets-miljonair Rick crasht met zijn Lamborghini op A28 bij Rouveen: ‘Ongelooflijk dat we nog leven’

,,Ik ben nog steeds in shock”, vertelt de Brabander. ,,Ik zat achter het stuur, een van mijn allerbeste vrienden in de bijrijdersstoel... het was ontzettend heftig.” Volgens Rick werd het ongeluk veroorzaakt door een hobbel in de weg: ,,Vlak daarna hoorden we iets breken.” De Lamborghini draaide wild in het rond en kwam uiteindelijk tot stilstand in de vangrail. Niet veel later vulden rookwolken de wagen. ,,Er stond iets in brand. Gelukkig konden we heel snel de auto uit.” Van de prijzige prestigewagen bleek weinig meer over: ,,Alles is kapot. Het is echt ongelooflijk dat we nog leven.”