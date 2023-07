Auto’s botsen bij Zwolle: man gewond naar het ziekenhuis

Taart voor 600 medewer­kers van Countus uit Zwolle: ze zijn állemaal me­de-eigenaar geworden

Alle ruim zeshonderd medewerkers van de Countus Groep, met hoofdkantoor in Zwolle, zijn per 1 juli mede-eigenaar van het accountancybedrijf geworden. Ze hebben elk tien certificaten van de bedrijfsleiding cadeau gekregen. Medewerkers reageren positief. ,,We hebben er een taartje op gegeten.’’