Barbecue met vriend loopt uit op drama in Epe, man (30) uit Zwolle jaren cel in: ‘Ik heb iemand doodgemaakt’

1 toilet voor 850 bezoekers? ‘Even’ een wc bouwen in deze eeuwenoude kerk is niet zo simpel

De Grote of Stephanuskerk in Hasselt krijgt aan de buitenzijde een nieuwe toiletgroep met sanitaire voorzieningen voor de kerkgangers én een openbaar invalidentoilet. Maar een aanbouw aan het eeuwenoude gebouw is niet zomaar gerealiseerd. Na acht jaar denken is de kogel eindelijk door de kerk.