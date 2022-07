Barbecueënde boeren vertrekken weer van A1 en A35, op A28 nog problemen door protestacties

Hitteblog Hitte in de regio | Scouting­groep voorkomt natuur­brand • Knuffelbig­gen genieten van hitteproto­col

Heet, heter, heetst... Op meerdere plekken in Oost-Nederland steeg het kwik tot ruim 36 graden. In dit hitteblog lees je terug wat er op deze tropische dag allemaal in onze regio gebeurde.

19 juli