Basisschool De Vlieger 1 in Zwolle heeft nieuwe schoolnaam gevonden dankzij ouder

De Gift City in Zwolle houdt open dag om te tonen hoe mensen na tegenslag ‘de rivier kunnen oversteken’

De Gift City in Zwolle houdt zaterdag 3 september open dag. Het is voor bezoekers de kans om te kijken wat er allemaal gebeurt in dit pand aan de Rieteweg, waar veel Zwollenaren wel eens langs zijn gereden.

2 september