Basisschoolleerlingen uit Zwolle komen in actie tegen zwerfvuil tijdens de Week van Mooi Schoon

Hekken rondom ‘drugsbank’ Zwolle sinds een paar dagen weg, overlast voor buurt is direct weer terug

Slechts een paar dagen zijn de hekken rondom de ‘Burgemeester van Roijenbank’ langs de stadsgracht in Zwolle weg, en de overlast is weer terug. De dealers, zwervers en jongeren weten de bank, ondanks de door de gemeente genomen maatregelen, weer te vinden. ,,De eerste avond dat het mooi weer was, was het direct raak’’, verzucht een buurtbewoonster.

28 maart