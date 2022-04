Be Quick '28 rouwt om clubman Torunlar die werd vermoord in McDonald’s Zwolle

Torunlar was volgens het in memoriam dat inmiddels op de site van de club staat, al jarenlang een betrokken clublid. Hij wordt beschreven als een gezellige, prettige en gulle persoonlijkheid die altijd voor iedereen broodjes en andere versnaperingen haalde, ‘soms goed voor bijna de halve kantineomzet’.

Sponsor en vrijwilliger

Zelf voetbalde hij niet, maar hij zette zich wel in als vrijwilliger. Hij floot bij wedstrijden en was als grensrechter actief in het elftal van zijn zoon. Bovendien was hij als scheidsrechter betrokken bij de jaarlijkse penaltybokaal. Vanaf 2011 was hij als eigenaar van restaurant Sahara gedurende vier jaar hoofdsponsor van het nieuw gestarte zomeravondvoetbaltoernooi.