Bedrijfsbus in Zwolle verwoest door brand, bestuurder zwaargewond

Hartzorg van patiën­ten Isala Zwolle in geding na corruptie­schan­daal

De problemen stapelen zich op in het hartcentrum van ziekenhuis Isala in Zwolle. Er zijn te weinig cardiologen, de werkdruk is hoog en de wachtlijsten groeien. Als niet wordt ingegrepen kan dit leiden tot ‘patiëntonveilige situaties’, aldus het ziekenhuis.

19 augustus