Video Zwols bedrijf TME maakt apparaat dat rivieraf­val opveegt voordat het de oceaan bereikt

De Interceptor, de nieuwste uitvinding van ondernemer en plastic soep-bestrijder Boyan Slat, wordt helemaal in Zwolle gemaakt. Interceptor is een groot apparaat dat plastic afval en andere troep opveegt in rivieren. Idee daarachter is dat drijvend rivierafval niet de kans krijgt om in oceanen terecht te komen.