Beelden van huilende PEC-fan Michael (21) gaan heel Nederland rond: ‘Mijn telefoon loopt over’

Megadrukte op Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel heeft ook keerzijde: 'Drie kwartier op drankje wachten is zonde'

Het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft dit jaar bijna 150.000 bezoekers getrokken. De afgelopen tien jaar zijn er nooit zoveel bezoekers naar Park de Wezenlanden gekomen om de vrijheid te vieren. Door de drukte waren er klachten over de horecapunten. ,,We horen van wachttijden van 45 minuten en daar zijn we minder blij mee”, zegt festivalorganisator Annemien Brugging.

