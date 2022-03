Bekend kantoorgebouw langs A28 onderging metamorfose: 'De standaard is hoger, dat zie je allemaal terug’

VIDEO Proef om blinden en slechtzien­den zelfstan­dig te laten stemmen in Zwolle: ‘Mooi dat het kan, maar hoeft van mij niet’

Slechtzienden en blinden kunnen in Zwolle voor het eerst zelfstandig stemmen. Maar zitten ze daar wel op te wachten? De Stentor loopt mee met Ingmar Boersma, die slechtziend is. Hij is kritisch. ,,Of het echt nodig is... Wat mij betreft niet”, vindt hij. Toegankelijk Zwolle is wel blij met deze ontwikkeling.

