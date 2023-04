Belager 70-jarige vrouw in Zwolle blijft voorlopig in de cel

Passant die ernstig mishandel­de vrouw (70) in Zwolle vond: ‘Ze was zo in paniek’

Hij is zijn hond aan het uitlaten, vroeg in de ochtend in Zwolle, als hij een man en vrouw de bosjes in ziet lopen. Een stoeiend tweetal onder invloed, is zijn eerste gedachte. Het blijkt veel schokkender dan dat als hij enkele minuten later uit nieuwsgierigheid tóch terugkeert naar de plek. ,,Ze was zo in paniek.’’