Beleef de duisternis in Zwolle: lichten uit, sterretjes zien, avondpicknick en op zoek naar nachtdieren

Met ‘Alsnog Bedankt’ rapt Piet Junior een muzikaal eerbetoon aan leerkrach­ten, naar idee van Zwolse scholen

Met zijn nieuwe track Alsnog Bedankt zet de Zwolse rapper Piet Junior alle leerkrachten in het zonnetje. Zijn muzikale eerbetoon is te beluisteren via diverse streamingplatformen.

17 oktober