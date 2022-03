Ben (47) uit Zwolle wil met z'n loopfiets van Groningen naar Zeeland: ‘Ik mis de vrachtwagen’

Exitpolls Ipsos: nek-aan-nekrace tussen GroenLinks en Christen­Unie in Zwolle

Het is in Zwolle een nek-aan-nekrace tussen ChristenUnie en GroenLinks. In de exitpoll van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de NOS, komen beide partijen uit op 7 zetels, met een kleine voorsprong voor GroenLinks. De foutmarge bij de exitpoll is 1 à 2 zetels. In 2018 behaalden beide partijen ook 7 zetels, waarbij de ChristenUnie iets meer stemmen binnenhaalde.

16 maart