Ben en zijn ‘gele kanarie’ halen 3400 euro op voor Hersenstichting: ‘Ik word als Sinterklaas onthaald’

Ronald Kamps schrijft duizend keer ‘Kamps doet recht’: ‘Over mensen, niet over verdachten’

De ene lezer noemt hem een mislukt schrijver, de ander prijst zijn werk de hemel in. Ronald Kamps (59) maakt voor de Stentor vier keer per week de rubriek Kamps doet Recht en is toe aan de duizendste aflevering. Op reportage in de rechtbank, de plek waar hij als kind aan huis zijn proza met zijn eigen gevoel verweeft. ,,Dat is nu eenmaal mijn stijl.”

22 mei