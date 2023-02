Berto laat ijssalon La Dolce na ruim vijf jaar terugkeren in Zwolle: 'Het blijft toch kriebelen'

indebuurt.nlBerto Egberink geeft zijn vaste baan bij Van Uffelen Mode op om een ijssalon te beginnen. Eentje die sommige Zwollenaren vast nog kennen, want de ondernemer laat La Dolce na ruim vijf jaar terugkeren in Zwolle. Niet op de vertrouwde plek in de Sassenstraat, maar op de Melkmarkt. “Een ijszaak is altijd blijven kriebelen”, zegt Berto.

Berto runde jarenlang La Dolce in een hoekpand in de Sassenstraat, vlakbij de Sassenpoort. In september 2017 sloot de zaak de deuren. “Ik ging ’s morgens om 9.00 uur vanuit Dalen bij Emmen de deur uit en was ’s avonds om 23.15 uur weer thuis. Dat ging niet zo goed.” In Stadshagen zocht Berto naar een nieuw pand bij het winkelcentrum waarbij hij om 20.00 uur kon sluiten. Het contract was bijna rond, maar het liep uiteindelijk op niks uit.

‘Dit is een prachtige plek’

“Maar een ijszaak bleef toch kriebelen”, zegt Berto, die de laatste tijd bij Van Uffelen Mode werkte. Sinds twee jaar woont hij weer in Zwolle, niet ver verwijderd van de Melkmarkt, waar hij La Dolce opent op de plek van Wellness for Hair. “Ik liep wel vijf keer langs dit pand en dacht: dit is een prachtige plek. Er zit allemaal horeca omheen, het stadsstrand in de zomer, een parkeerplaats en MediaMarkt en Pathé om de hoek.”

Meer concurrentie

Er is wel meer concurrentie bijgekomen. Sinds 2021 vind je in de Luttekestraat een derde ijssalon in het centrum: Lutteke. Berto is niet bang voor teveel ijssalons in de binnenstad. “Ik denk dat deze plek juist geschikt is voor een ijssalon, omdat in deze hoek van het centrum nog niks zit. Talamini op de Grote Markt is een ander soort ijssalon dan La Dolce en Salute zit aan het eind van de Diezerstraat. Verder heb je hier twee dagen per week de markt voor de deur, de horeca eromheen. Ook is de aanloop goed, wel tien keer beter dan de Sassenpoort. Daar fietsen wel veel mensen de stad binnen, maar hier verzamelen mensen zich.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Eigenaar Berto Egberink opent binnenkort in een pand op de Melkmarkt La Dolce © indebuurt Zwolle.

30 smaken ijs

Zwollenaren kunnen bij La Dolce straks 30 smaken ijs verwachten en elke maand wil hij een nieuwe smaak toevoegen. Het ijs wordt door de Italiaanse ijsmeester Marco Collu in Coevorden gemaakt. Daar is ook een ijssalon onder de naam La Dolce gevestigd, net als in Borger en Stadskanaal. “Ik verander weinig, want het concept was al goed”, stelt hij. Zwollenaren kunnen ook weer limoen-basilicumijs verwachten. “Die frisse smaak verkocht ik voorheen altijd heel goed.”

‘Ik heb er heel veel zin in’

Niet alles blijft hetzelfde. In tegenstelling tot de oude zaak in de Sassenstraat komt er geen terras of binnenruimte waar je kan zitten, maar waar je je ijsje mee naar buiten neemt. De ondernemer hoopt begin maart de deuren te openen. “Ik vond het zulk leuk werk om te doen, ik heb er heel veel zin in.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!