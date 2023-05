Berusting bij CSV’28 na gemist kampioenschap: ‘Het draait niet alleen om leuk voetbal’

vierde klasseTranen vloeien niet bij CSV’28, luttele minuten nadat duidelijk is geworden dat ’s-Heerenbroek de titel in de vierde klasse E heeft gepakt. De berusting overheerst, in de wetenschap dat het kampioenschap er in de lentezon op sportpark Ezinge eigenlijk geen moment in heeft gezeten. Daar verandert de 6-0 zege bij Alcides niets aan. ,,We hebben het eerder laten liggen”, baalt Jorn Weijer.