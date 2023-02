Bestuurslid Bert Beun weg bij Deltion College Zwolle

Handbal Dikke tranen bij Dalfsen: ‘De meiden willen zó graag eerste worden’

Het had zo mooi kunnen zijn voor Dalfsen. Met twee wedstrijden in twee dagen tijd kon de ambitieuze hoofdklasser een flinke slag slaan in de race om de titel. De missie van de Dalfser meiden eindigde echter in een tranendal.

29 januari