Betalen voor drinkbekers en aandacht voor Oekraïne: dit is er anders bij het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle

Waarom deze 5 mei (en de zon) cruciaal is voor toekomst Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle

Uit de wijde omgeving trekken donderdag duizenden bezoekers naar het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle om de vrijheid te vieren. Maar of het festival in de toekomst gratis blijft, is de vraag. Kosten stijgen, inkomsten lopen terug en daarom ligt het vragen van entree nadrukkelijk op tafel als optie. Waarom is komende 5 mei een belangrijk examen voor het festival?

